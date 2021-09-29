В Суворовском районе третий день ищут пропавшего пенсионера

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 67-летнего Виктора Юрьевича Матюхина, о местонахождении которого ничего не известно с 26 сентября.

Пенсионер пропал в пос. Краинка Суворовского района. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые. Одежда: тёмно-коричневая куртка, чёрные джинсы, тёмно-коричневые кроссовки, чёрная шапка (как на маленьком фото).