новости
новости
Регистрация
В Суворовском районе третий день ищут пропавшего пенсионера

В Суворовском районе третий день ищут пропавшего пенсионера

Виктор Юрьевич Матюхин нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 67-летнего Виктора Юрьевича Матюхина, о местонахождении которого ничего не известно с 26 сентября.

Пенсионер пропал в пос. Краинка Суворовского района. Он нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые. Одежда: тёмно-коричневая куртка, чёрные джинсы, тёмно-коричневые кроссовки, чёрная шапка (как на маленьком фото).

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 21:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшихпропал человекпропал мужчинапропал пенсионервнимание розыскпоисковый отряд Лиза Алерт
Место
Тульская областьСуворовский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области стартовала профилактическая акция «Твое сердце – в твоих руках»
В Тульской области стартовала профилактическая акция «Твое сердце – в твоих руках»
Какие дома Тулы будут обесточены 30 сентября
Какие дома Тулы будут обесточены 30 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.