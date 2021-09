Изображение Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay с сайта Pixabay

Где в Туле не будет электроэнергии 29 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Отключения пройдут с 8.30 до 18.00 по следующим адресам: ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38,

ул. Бакунина, 1,

ул. Каракозова, 79,

ул. Декабристов, 3, 4, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),

ул. Марата, 119, 119-а, 121,

ул. Степанова, 144, 146, 150, 35, 35-а,

ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),

пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а,

ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 22, 20,

ул. Металлургов, 33, 27, 29, 31, 23, 25,

ул. Бардина, 5, 7, 9,

ул. Чаплыгина, 10,

ул. Аносова, 9,

ул. Одоевская, 30-50 (чётн.), 37-63 (нечётн.),

пр-д Западный, 4-20 (чётн.),

ул. Вересаева, 130-140 (чётн.),

ул. Дм. Ульянова, 13, 15, 31, 33,

пер. 2-й Парковый 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),

ул. Новомосковская, 5, 7-а, 7,

ул. Оружейная, 27, 27-а, 25,

ул. 9 Мая, 13, 11, 9, 7, 5,

п. Косая Гора: ул. Советская, 39-47 (нечётн.),

ул. Металлургов, 29-53 (нечётн.), 46-54 (чётн.),

ул. Прогресс, 1-36, 37, 9-а,

ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.), 2-а,

пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.),

п. Михалково: ул. Косогорская, 1-51, 51-а (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.),

п. Горелки: ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а.