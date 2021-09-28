«Помогите, у бабушки отобрали квартиру!»: жительница Тульской области рассказала о соседках-мошенницах

Жительница Новомосковска Екатерина распространила в Инстаграме информацию о действующих в отношении ее родственницы мошенницах. Девушка со страниц Инстаграма обратилась в несколько СМИ, в том числе и в Myslo.

«Максимальный репост. Осторожно, мошенники!» — так называется пост. Далее приведем выдержки из обращения Екатерины. Орфография и пунктуация автора сохранена, мы намеренно удалили из публикации фото и фамилии участников сделки во избежание судебных претензий.

«Хочу распространить информацию по поводу мошенников.

Чтобы каждый знал и видел эту мошенницу!!!

В такой ситуации может оказаться любой родственник.

У каждого из нас есть престарелые родственники, которые доверчивые, и тем более не понимающие многих юридических вещей, страдающие различными заболеваниями и нередко психическими.

Такая ситуация произошла и в нашей семье. Нашу родственницу (двоюродная бабушка) которой под 90 лет окрутили мошенницы и обманным путём отобрали её квартиру.

Престарелая соседка моей бабушки в течении долгого времени втиралась в доверие к ней, настраивала её против нас единственных родственников (говорила, что убьём её, отравим ради квартиры), а так как бабушка поддавалась чужому влиянию, она верила во все это.

После того, как она окончательно запудрила ей мозги, она отправила к ней свою внучку, та начала ухаживать за ней, а точнее создавать иллюзию ухода.

Со временем она самостоятельно дома, составила „договор дарения“ подписав его за бабушку и за себя. (Уже несколько юристов сказали, что этот договор является не действительным и подпись подделка).

Мы как родственники ничего не знали о происходящем так как бабушка перестала выходить с нами на контакт, домой не впускала, а если и впускала, то с кулаками набрасывалась на нас и всячески оскорбляла.

После очередного визита к ней мы и обнаружили договор дарения.

Эти гражданки продолжают запугивать бабушку, та в свою очередь боится даже из квартиры выйти. Помимо этого, они украли у неё крупную сумму денег (пенсионные сбережения) об этом нам сообщила близкая соседка бабушки, а также в течении нескольких лет (договорившись с почтальоном) что подтвердила сама почтальон, получают за неё пенсию.

Бабушка находится в плачевном состоянии, практически не питается, еле-еле передвигается по квартире, на неё они оказывают моральное давление, в общем говоря они ждут когда она умрет и делают все для этого, чтобы завладеть окончательно ее квартирой».

«Однажды мы сумели попасть в квартиру, там везде пыль, грязь, холодильник пустой, украдены вещи, которые мы ей когда-то покупали, после этого навели уборку, накормили её еле-еле и эта мошенница вызвала участкового, который выгнал нас из квартиры.

Писали заявление в полицию, о возбуждении уголовного дела (нам отказали), подали в суд (исковое заявление даже не приняли).

Мы уже не знаем куда обращаться, ОДНА НАДЕЖДА НА СМИ, придать это всеобщей огласки, чтобы все знали, что есть такие люди, которые могут обмануть и ваших родственников!».

Myslo заинтересовался историей и сделал запрос в УМВД по Тульской области.

Как рассказали Myslo в ведомстве, проверка по заявлению девушки действительно проводилась. И по ее результатам в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления. Сама бабушка, хоть и с трудом передвигается и не выходит на улицу, рассказала полицейским, что сама подписала дарственную на квартиру своей соседке.

Сомнений в дееспособности пенсионерки нет, на учете у психиатра бабушка не состоит. Сделку оформляли в МФЦ, сотрудники которого подтвердили, что пожилая женщина сама ставила подпись на документе, ее никто ни к чему не принуждал.

— Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела также санкционировано прокурором, — рассказали в пресс-службе ведомства.