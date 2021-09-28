В Веневе осудили водителя, по вине которого погибли три человека

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49-летний москвич проведёт 4 года в колонии-поселении. Он выплатил родственникам погибших более 4 млн рублей.

Веневский районный суд завершил рассмотрение дела о страшном ДТП, произошедшем 21 февраля на автодороге Р-22 «Каспий». Суд установил, что 49-летний москвич, управляя автомобилем Chevrolet, при обгоне увидел встречный автомобиль и резко вильнул вправо.

Колёса легковушки зацепили заснеженную обочину, машину занесло, она вылетела на встречную полосу и врезалась в Mitsubishi. Погибли женщина и ребенок, находившиеся в салоне Chevrolet, а также пассажирка Mitsubishi. Водитель второго автомобиля получил тяжёлые травмы, но выжил.

Суд приговорил виновника ДТП к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с него взыскана компенсация морального вреда потерпевшим на общую сумму 4240000 рублей.