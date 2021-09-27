Рост продолжается: в Тульской области за сутки выявили еще 119 случаев коронавируса
Скончались 12 пациентов.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 119 случаев коронавируса, 113 человек выздоровели, 12 скончались.
В регионе в последние несколько дней отмечается рост подтвержденных случаев ковида:
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54 259 жителей региона, 46 578 вылечились, 2989 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:31, 9 1707 -3
25 сентября, в 11:55, 72 2120 -10
24 сентября, в 11:44, 4 1487 0
23 сентября, в 11:57, 6 1419 0
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