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Рост продолжается: в Тульской области за сутки выявили еще 119 случаев коронавируса

Рост продолжается: в Тульской области за сутки выявили еще 119 случаев коронавируса

Скончались 12 пациентов.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 119 случаев коронавируса, 113 человек выздоровели, 12 скончались.

В регионе в последние несколько дней отмечается рост подтвержденных случаев ковида:

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54 259 жителей региона, 46 578 вылечились, 2989 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
За минувшие сутки в Тульской области выявлено 116 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
За минувшие сутки в Тульской области выявлено 116 новых случаев коронавируса
вчера, в 11:31, 9 1707 -3
В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 115
Жизнь Тулы и области
В Тульской области суточное число заболевших ковидом увеличилось до 115
25 сентября, в 11:55, 72 2120 -10
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 9 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 9 смертей
24 сентября, в 11:44, 4 1487 0
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 12 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 12 смертей
23 сентября, в 11:57, 6 1419 0
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:37 −5
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