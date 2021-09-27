Рост продолжается: в Тульской области за сутки выявили еще 119 случаев коронавируса

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 119 случаев коронавируса, 113 человек выздоровели, 12 скончались.

В регионе в последние несколько дней отмечается рост подтвержденных случаев ковида:

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 54 259 жителей региона, 46 578 вылечились, 2989 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: