В Суворове на пешеходном переходе сбили двух подростков

Вечером в минувшую пятницу в Суворове Тульской области произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних девочек.

По предварительной информации, на ул. Тульской 19-летний водитель Toyota Corolla не заметил двух пешеходов, одному из которых 14 лет, а второму — 15.

«Пешеходный переход нерегулируемый. Несовершеннолетние были доставлены в больницу с различными травмами и отпущены после оказания медицинской помощи», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.