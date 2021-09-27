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В Суворове на пешеходном переходе сбили двух подростков

В Суворове на пешеходном переходе сбили двух подростков

Пострадавшие госпитализированы.

Вечером в минувшую пятницу в Суворове Тульской области произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних девочек.
 
По предварительной информации, на ул. Тульской 19-летний водитель Toyota Corolla не заметил двух пешеходов, одному из которых 14 лет, а второму — 15.
 

«Пешеходный переход нерегулируемый. Несовершеннолетние были доставлены в больницу с различными травмами и отпущены после оказания медицинской помощи», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:47 0
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Место
Тульская областьСуворов
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