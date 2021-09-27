Сотрудницу кимовской больницы будут судить за мошенничество с сертификатами о вакцинации

По версии следствия, женщина получила деньги за 19 документов, но при этом не имела возможности их изготовить.

В Кимовске Тульской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении специалиста по закупкам ГУЗ «Кимовская центральная районная больница». Ее обвиняют в мошенничестве с сертификатами о вакцинации от коронавируса.

По версии следствия, летом этого года женщина соврала своим знакомым, что у нее есть возможность изготовить и выдать сертификаты без прохождения вакцинации. Стоимость «услуги» составляла 1 тысячу рублей.

«Получив за 19 сертификатов 19 тыс. рублей переводом на банковскую карту, злоумышленница присвоила денежные средства, не имея реальной возможности и намерения изготовить указанные сертификаты. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 81 для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.