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Есть первый проект озеленения проспекта Ленина в Туле!

Есть первый проект озеленения проспекта Ленина в Туле!

Его разработала тульский архитектор Полина Ильяш.

Тему озеленения центра Тулы «Слобода» поднимала с лета этого года. Возмущенные посты туляковобращения экологов к губернатору, открытое письмо читателей «Слободы» и пользователей портала Myslo.ru, личное обращение активистки Myslo к губернатору по поводу бедственного положения деревьев в городе вынудили чиновников пообещать вернуть деревья. 

Администрация объявила конкурс проектов озеленения для центра города. С 27 сентября можно подавать заявки. Правда, условия конкурса, можно сказать, драконовские – на конкурс могут заявляться только предприниматели или юридические лица, имеющие опыт исполнения муниципальных или государственных контрактов, специализирующиеся на ландшафтном дизайне. Все конкурсные работы переходят организатору конкурса (вернее, авторское право на проекты), а участникам и победителями не светит даже призов, не говоря уже о денежных выплатах. И самое главное –

в положении о конкурсе нет ни слова о том, что проект-победитель будет реализован на проспекте Ленина и улице Советской.

Но несмотря на такие условия архитекторы Полина Ильяш и Нина Яковец из Архитектурной Мастерской «ХОРОШИЙ ГОРОД» подали на конкурс свой проект:

 

Полина Ильяш

– Конкурс – это классная возможность предложить городу новый облик. Так вышло, что за последний год проспект Ленина в центре Тулы лишился оставшихся деревьев, вместо них обустроили клумбы. Цветы в вазонах, конечно, не способны и в малой степени заменить полноценные деревья и по функции, и по внешнему виду. Взрослые деревья нужны улицам: в их тени летом гораздо приятнее прогуливаться, чем под палящим солнцем. А еще деревья создают впечатление безопасности и уюта, потому что зрительно отделяют проезжую часть от пешеходной линии.

 

Сейчас участок проспекта от ул. Каминского до площади Ленина – это проходная пыльная улица, которую пешеходам хочется быстрее преодолеть. Деревья создадут ощущение прогулочной аллеи вдоль активного фронта фасадов.

 

Мы предложили создать блоки озеленения – клумбы с повышением грунта, чтобы минимизировать попадание реагентов в прикорневую систему.

При этом нужно восстановить земляные стаканы, чтобы деревья росли в почве, а не в клумбах, только тогда получится создать живую зеленую аллею в нужном размере.

Конструкция подпорных стенок для групп озеленения предполагает длинные скамейки, направленные к фасадам домов. Это создаст дополнительное оживление и возможность отдохнуть по пути.

Наше конкурсное предложение выполнено на основе разработки велосипедного маршрута «Лев Толстой», который пройдет от Тульского кремля до Ясной Поляны. Группы озеленения в этом случае разделят пешеходную и велосипедную зоны.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы готовы рассказать обо всех проектах, которые туляки представят на конкурс, и обсудить все дельные предложения, даже если они не оформлены в виде конкурсного проекта. Давайте вместе сделаем город зеленым и уютным!

Сюжет: Варварское благоустройство
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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 15:43 +17
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Тула
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