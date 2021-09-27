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В поселке Менделеевский изменили режим работы светофоров
Фото: yandex.ru/maps.

В поселке Менделеевский изменили режим работы светофоров

Это сделали для повышения безопасности, снижения времени ожидания движения и, как следствие, повышения пропускной способности.

С 27 сентября изменен режим работы светофоров в поселке Менделеевский, в районе стелы «Тула» на Щекинском шоссе.
 
Теперь пешеходная фаза вызывается нажатием на кнопку, которая расположена на стойке светофорного объекта. Затем пешеходу нужно дождаться разрешающего сигнала, убедиться в безопасности и только после этого переходить проезжую часть.
 
Как сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, режим изменили для повышения безопасности дорожного движения, снижения времени ожидания движения и, как следствие, повышения пропускной способности.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:59 0
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