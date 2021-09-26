Где в Туле 27 сентября отключат электроэнергию

27 сентября специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле не будет с 9.00 по следующим адресам:

ул. Демонстрации, 34;

ул. Революции, 35, 35-а, 39;

ул. Халтурина, 2;

ул. Бундурина, 31;

ул. Свободы, 38-а, 38;

ул. Гоголевская, 65, ул. Свободы, 33/ул. Гоголевская, 57;

ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 47, 49, 77;

ул. Галкина, 20, 22, 24, 26, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197;

ул. М Горького, 2;

ул. Оборонная, 89 к.1;

ул. Рязанская, 3-л;

Мясново: 1-й пр-зд, 11−27 (нечётн.), 6−18 (чётн.), 18-а, 25-а; 2-й пр-зд, 12-а, 12-б, 14−30 (чётн.), 5−23 (нечётн.); 3-й пр-зд, 1-а-е, 2-а-в, 16-а, 18-а, 32-а, 32-б, 1−9 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 20; ул. Кабакова, 23, 29, 30, 32;

1-й пр-зд, 11−27 (нечётн.), 6−18 (чётн.), 18-а, 25-а; 2-й пр-зд, 12-а, 12-б, 14−30 (чётн.), 5−23 (нечётн.); 3-й пр-зд, 1-а-е, 2-а-в, 16-а, 18-а, 32-а, 32-б, 1−9 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 20; ул. Кабакова, 23, 29, 30, 32; п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14; ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор); ул. Садовая, 1, 3, 2−18 (чётн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1−15;

ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14; ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор); ул. Садовая, 1, 3, 2−18 (чётн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1−15; ул. Газовая, 53, 55, 57;

ул. П. Морозова, 2−20 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в;

ул. Айвазовского, 1−23 (нечётн.), 2−24 (чётн.), 2, 2-а, 2-а к. 1, 2-а к. 2, 2-б к. 1, 2-б к. 2;

пр-зд Айвазовского, 7.