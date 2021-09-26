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БК «Новомосковск» стартовал в Кубке России

БК «Новомосковск» стартовал в Кубке России

Наши баскетболисты провели три матча.

В Курске стартовал предварительный этап Кубка России по баскетболу. Тульскую область представляет команда БК «Новомосковск».

В первом матче нашим баскетболистам противостояли хозяева площадки — курские «Русичи». «Новомосковск» навязал борьбу фаворитам группы, практически всю игру команды провели на равных. В концовке матча новомосковцы не устояли под натиском соперника. Счет — 92:77 (17:18, 30:25, 21:21, 24:13) в пользу «Русичей».

Два игрока «Новомосковска» записали на свой счет по дабл-даблу:
Константин Куликов и Егор Тиканов.

Второй матч наша команда сыграла против липецкого БК «МицуБаскет».

- Несмотря на провальную концовку первой четверти, которая закончилась со счетом 19:31, «Новомосковск» за оставшееся время смог сократить отставание. У команд были равные шансы на победу, а лидер менялся несколько раз. К сожалению, порадовать своих болельщиков победой в итоге не удалось, — сообщает пресс-служба новомосковского клуба.

Результат матча — 63:67 (19:31, 14:11, 18:12, 12:13).

Третью игру новомосковцы сыграли с БК «Парма-М» (Пермский регион). Наши ребята обыграли соперников со счетом 83:49.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 21:28 +1
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