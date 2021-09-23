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Где в Туле отключат электричество 24 сентября
Фото из архива Myslo.

Где в Туле отключат электричество 24 сентября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 8.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Каракозова, 5, 11-27,
  • ул. Марата, 123,
  • ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
  • ул. Степанова, 154, 35, 35-а,
  • ул. Декабристов, 4,
  • ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38,
  • ул. М. Горького, 22,
  • ул. Курковая, 13, 13-а,
  • ул. Арсенальная, 22-а, 5,
  • пр-д Академика Павлова, 1-25 (нечётн.),
  • ул. Мезенцева, 49,
  • ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а,
  • ул. Вахрушева, 1-а, б, 3, 3-а, 5, 6, 8,
  • ул. Металлургов, 49-а, 49-в, 51, 51-а, 47, 53, 49-б,
  • 2-й пр-д Металлургов, 9, 5, 13, 3,
  • ул. Демьянова, 2-а,
  • ул. Бандикова, 2-а, 4-а, 6-а, 8-а,
  • ул. М. Смирнова, 115-а,
  • ул. Металлургов, 61, 63,
  • 1-й пр-д Металлургов, 4, 6,
  • ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 1,
  • ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б, 9, 1, 12,
  • ул. Демидовская Плотина, 1-а, 1-б,
  • ул. Октябрьская, 9, 7, 11,
  • п. Косая Гора, ул. Папанина, 1-33 (нечётн.), 1-а, 1-б, 33-а, 2-38 (чётн.),
  • п. Южный: ул. Шоссейная, 8, 7, 10, 14,
  • ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор),
  • ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.),
  • ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13,
  • п. Михалково: пер. Колхозный, 3-19 (нечётн.),
  • ул. Колхозная, 122-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.),
  • ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117, 30,
  • Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 10-26 (чётн.), 9, 13, 15,
  • ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
  • 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.).
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вчера, в 21:54 0
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