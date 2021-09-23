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В Туле 13 детей-сирот получили ключи от квартир

В Туле 13 детей-сирот получили ключи от квартир

Они получили отдельное жилье в трех городах области.

В зале заседаний министерства труда и социальной защиты Тульской области состоялась церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам. Ключи от квартир в Кимовске, Киреевске и Донском получили 13 человек.

Новоселов поздравила замминистра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко. Она отметила, что обеспечение жильем детей-сирот – одно из приоритетных направлений работы правительства. Они получают квартиры в рамках региональной государственной программы «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области».

Всего с начала года в регионе детям-сиротам из специализированного жилищного фонда было предоставлено 55 квартир.

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вчера, в 22:38 +3
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