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«Есть два самовара…»: тульские заключенные подарили перинатальному центру скамейку
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

«Есть два самовара…»: тульские заключенные подарили перинатальному центру скамейку

Скамья изготовлена умельцем одной из тульских колоний.

Умелец, находящийся в пенитенциарном учреждении УФСИН России по Тульской области, изготовил оригинальную деревянную скамью, которая была торжественно передана ведомством Тульскому областному перинатальному центру в качестве подарка за долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Центр является одним из заказчиков производственного сектора тульского УФСИН. Например, недавно был заключен договор на изготовление и установку металлического забора вокруг территории медучреждения.

Заказ выполнила исправительная колония № 4, расположенная в Плавске, которая специализируется на металлообработке. Все параметры готового изделия полностью устроили представителей заказчика.

После завершения всех работ по инициативе руководства УФСИН было принято решение изготовить для перинатального центра подарок в качестве признательности врачам центра за их сложную и жизненно важную работу.

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вчера, в 21:21 +6
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