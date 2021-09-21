Жители микрорайона Новая Тула пожаловались на нехватку автобусов

Им обещали организовать еще один рейс.

Жительница микрорайона Новая Тула пожаловалась губернатору на нехватку автобусов № 39-а. Она попросила запустить дополнительный утренний рейс. По ее словам, автобусы ходят с интервалом в 55 минут, в часы пик они переполнены, и людям сложно добираться на работу и учебу.

Проходящие мимо Новой Тулы коммерческие маршрутки тоже переполнены и не останавливаются.

Глава администрации города Дмитрий Миляев сообщил, что с 20 сентября организован еще один дополнительный рейс в 7.15. Новое расписание размещено на остановочном пункте.