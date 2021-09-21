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Жители микрорайона Новая Тула пожаловались на нехватку автобусов

Жители микрорайона Новая Тула пожаловались на нехватку автобусов

Им обещали организовать еще один рейс.

Жительница микрорайона Новая Тула пожаловалась губернатору на нехватку автобусов № 39-а. Она попросила запустить дополнительный утренний рейс. По ее словам, автобусы ходят с интервалом в 55 минут, в часы пик они переполнены, и людям сложно добираться на работу и учебу.

Проходящие мимо Новой Тулы коммерческие маршрутки тоже переполнены и не останавливаются.

Глава администрации города Дмитрий Миляев сообщил, что с 20 сентября организован еще один дополнительный рейс в 7.15. Новое расписание размещено на остановочном пункте.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:03 +1
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нехватка автобусовмикрорайон Новая Тула
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