Фото: ГУ МЧС России по ТО.
В историческом центре Тулы произошел второй за сутки пожар
На месте происшествия работали семь расчетов огнеборцев.
Вечером 20 сентября в заброшенном здании в Садовом переулке Тулы произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 20.59, на адрес направили семь пожарных расчетов.
«По прибытии, в 21.05, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 21.31, пострадавших нет. В результате происшествия на 2-м этаже строения три комнаты закоптились по всей площади. Причина пожара устанавливается», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России на своей страничке в Facebook.
Напомним, в ночь на 20 сентября загорелся памятник архитектуры — усадьба
Д. Б. Лопатина, которая находится в доме № 6 по ул. Менделеевской. Возгорание было в нежилой части здания. По данным источника Myslo, есть основания считать, что дом загорелся одновременно в двух местах.
Отметим, что это соседние здания.
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