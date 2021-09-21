Циклон «Роланд» за двое суток вылил на Тулу почти месячную норму осадков

Из-за этого в городе оказались затоплены несколько улиц.

Сильные дожди прошли во многих регионах Центральной России. Как сообщают синоптики, виновником непогоды стал атлантический циклон «Роланд». Он уже успел изрядно испортить погоду в Европе.

По данным Тульского гидрометцентра, за двое суток — 19 и 20 сентября — в Туле выпало 47 мм осадков, что составляет 80% от месячной нормы. В областном центре затопило несколько улиц.

Если говорить о Тульской области в целом, больше всего досталось Ефремову — на город обрушилось 52 мм осадков, или 100% от месячной нормы. Также сильно подтопило Плавск и Волово.