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В Туле после ливней затопило улицы

В Туле после ливней затопило улицы

Туляки делятся фотографиями в соцсетях.

В Туле после ливней, которые шли на протяжении практически двух суток, затопило улицы. Так, больше всего досталось проспекту Ленина.

– Говорят, люди не там дорогу переходят, кидаются под машины… А где нам ее переходить, где? Вот здесь? Эта проблема уже не один год. Проспект Ленина между домами № 149 и 157. Но никто ничего не делает. Зато у нас есть теперь дублер проспекта, — возмутилась тулячка Кристина Морозова и опубликовала видео, как она накануне пыталась «переплыть» дорогу.

 


Видео Кристины Морозовой.

А это улица Металлургов:

– Один день проливной дождливой осени, и мы уже поплыли! Как же так, чай, не в Венеции живем, а на улице Металлургов. Конечно, я понимаю, что это одна из двух наших исконных проблем, — сейчас я про плохие дороги. На фото это не так очевидно, но промокшие ноги не обманешь. Непроходимые места на пешеходном тротуаре, с глубокими лужами — ноги есть, давайте обходите кругами.

В общем, за годом проходит год, но, к сожалению, ничего не меняется. Там, где положат новый асфальт, лужи в нем практически сразу, где не трогают годами, не перекладывают — спасайся как можешь, — написала тулячка Нина Ходырева в соцсетях.

Улица Мезенцева тоже ушла под воду:


Фото Ирины Пашковой.

Улица Декабристов:

Галерея
Затопило ул. Декабристов, Фото: 1
Затопило ул. Декабристов, Фото: 2
Затопило ул. Декабристов, Фото: 3
Затопило ул. Декабристов, Фото: 4
Затопило ул. Декабристов, Фото: 5
Затопило ул. Декабристов, Фото: 6
Затопило ул. Декабристов, Фото: 7
Затопило ул. Декабристов, Фото: 8
Затопило ул. Декабристов, Фото: 9
Затопило ул. Декабристов, Фото: 10
Затопило ул. Декабристов, Фото: 11
Затопило ул. Декабристов, Фото: 12
Затопило ул. Декабристов, Фото: 13
Затопило ул. Декабристов, Фото: 14
Затопило ул. Декабристов, Фото: 15
Затопило ул. Декабристов, Фото: 16
Затопило ул. Декабристов, Фото: 17
Затопило ул. Декабристов, Фото: 18
Затопило ул. Декабристов, Фото: 19
Затопило ул. Декабристов, Фото: 20
Затопило ул. Декабристов, Фото: 21
Затопило ул. Декабристов, Фото: 22
Затопило ул. Декабристов, Фото: 23
Затопило ул. Декабристов, Фото: 24
Затопило ул. Декабристов, Фото: 25
Затопило ул. Декабристов, Фото: 26
Затопило ул. Декабристов, Фото: 27
Затопило ул. Декабристов, Фото: 28
Затопило ул. Декабристов, Фото: 29
Затопило ул. Декабристов, Фото: 30
Затопило ул. Декабристов, Фото: 31
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Друзья, а на ваших улицах ливневки справились с дождями? Расскажите об этом в комментариях.

 

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:15 +19
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