В Туле после ливней затопило улицы

В Туле после ливней, которые шли на протяжении практически двух суток, затопило улицы. Так, больше всего досталось проспекту Ленина.

– Говорят, люди не там дорогу переходят, кидаются под машины… А где нам ее переходить, где? Вот здесь? Эта проблема уже не один год. Проспект Ленина между домами № 149 и 157. Но никто ничего не делает. Зато у нас есть теперь дублер проспекта, — возмутилась тулячка Кристина Морозова и опубликовала видео, как она накануне пыталась «переплыть» дорогу.



Видео Кристины Морозовой.

А это улица Металлургов:

– Один день проливной дождливой осени, и мы уже поплыли! Как же так, чай, не в Венеции живем, а на улице Металлургов. Конечно, я понимаю, что это одна из двух наших исконных проблем, — сейчас я про плохие дороги. На фото это не так очевидно, но промокшие ноги не обманешь. Непроходимые места на пешеходном тротуаре, с глубокими лужами — ноги есть, давайте обходите кругами.

В общем, за годом проходит год, но, к сожалению, ничего не меняется. Там, где положат новый асфальт, лужи в нем практически сразу, где не трогают годами, не перекладывают — спасайся как можешь, — написала тулячка Нина Ходырева в соцсетях.

Улица Мезенцева тоже ушла под воду:



Фото Ирины Пашковой.

Улица Декабристов: