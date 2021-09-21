новости
новости
Регистрация
Туляки и туристы не остались без связи на Куликовом поле
Фото из архива Myslo.

Туляки и туристы не остались без связи на Куликовом поле

В минувшую субботу в Тульской области отметили 641-ю годовщину Куликовской битвы.

Празднование состоялось на Куликовом поле и традиционно поразило гостей масштабностью представлений. Одной из самых ярких частей события стала театрализованная реконструкция сражения между войсками Дмитрия Донского и Мамая.

Известно, что ежегодно мероприятие посещают тысячи туляков и гостей из других регионов. Отвечая потребностям жителей, Tele2 обеспечила площадку качественным покрытием сети на время празднования. Связь была доступна даже в дальних уголках заповедника, где в обычные дни редко гуляют посетители.

Как сообщают представители компании, особенно активно зрители и участники мероприятия пользовались мобильным интернетом, а немного реже – совершали голосовые вызовы. При помощи 4G клиенты Tele2 отправляли фото и видео в соцсети и мессенджеры – в их числе Instagram, Tik-Tok, WhatsApp и другие.

К слову, чтобы обеспечить туляков стабильным интернетом и голосовой связью, Tele2 постоянно работает над совершенствованием покрытия. Помимо поддержки таких мероприятий, как празднование Куликовской битвы, компания строит новые базовые станции в регионе. Так, за лето в Туле была увеличена емкость сети на десяти улицах и проспектах, в деревне Самылинка и поселке Новая Мыза. В зоне охвата сети оператора проживают свыше 99% жителей Тульской области.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:37 −3
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская областьКуликово поле
Прочее
Куликовская битваTele2
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Циклон «Роланд» за двое суток вылил на Тулу почти месячную норму осадков
Циклон «Роланд» за двое суток вылил на Тулу почти месячную норму осадков
ПМХ приглашает принять участие в научно-практической конференции
ПМХ приглашает принять участие в научно-практической конференции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.