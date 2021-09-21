Туляки и туристы не остались без связи на Куликовом поле

Фото из архива Myslo.

Празднование состоялось на Куликовом поле и традиционно поразило гостей масштабностью представлений. Одной из самых ярких частей события стала театрализованная реконструкция сражения между войсками Дмитрия Донского и Мамая.

Известно, что ежегодно мероприятие посещают тысячи туляков и гостей из других регионов. Отвечая потребностям жителей, Tele2 обеспечила площадку качественным покрытием сети на время празднования. Связь была доступна даже в дальних уголках заповедника, где в обычные дни редко гуляют посетители.

Как сообщают представители компании, особенно активно зрители и участники мероприятия пользовались мобильным интернетом, а немного реже – совершали голосовые вызовы. При помощи 4G клиенты Tele2 отправляли фото и видео в соцсети и мессенджеры – в их числе Instagram, Tik-Tok, WhatsApp и другие.

К слову, чтобы обеспечить туляков стабильным интернетом и голосовой связью, Tele2 постоянно работает над совершенствованием покрытия. Помимо поддержки таких мероприятий, как празднование Куликовской битвы, компания строит новые базовые станции в регионе. Так, за лето в Туле была увеличена емкость сети на десяти улицах и проспектах, в деревне Самылинка и поселке Новая Мыза. В зоне охвата сети оператора проживают свыше 99% жителей Тульской области.