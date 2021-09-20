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Дмитрий Марков: «Эта неделя станет показательной — будет расти количество заболевших в регионе или нет»

Дмитрий Марков: «Эта неделя станет показательной — будет расти количество заболевших в регионе или нет»

На оперативном совещании у губернатора Тульской области зампред правительства – министр здравоохранения Дмитрий Марков рассказал об обстановке в регионе.

По словам Маркова, на сегодняшний день в Тульской области 657 человек госпитализированы и находятся в ковидных госпиталях. К сожалению, эта цифра имеет тенденцию к росту. 900 коек в регионе развернуто, 600 из них — с кислородом. Резерв коек в размере 27% сохраняется (243 койки).
 
– Эта неделя станет показательной — будет расти количество заболевших в регионе или нет, — сказал Марков. — В соседних регионах мы видим рост. Но, что успокаивает, что темп не такой высокий, как был в третью волну, который требовал оперативного развертывания госпиталей. Резерв по госпиталям в 2200 коек у нас на сегодняшний момент присутствует. Запас СИЗ и лекарственных препаратов тоже есть.
 
Осложняется обстановка тем, что сейчас в регионе 10-процентный рост заболеваемости ОРВИ, что требует более тщательной диагностики ковида вместе с простудными заболеваниями. По словам Маркова, поможет вакцинация. Но сейчас в Тульской области темпы вакцинации (первый этап) пошли на спад.
 
– Хотя очевидно, что те, у кого титр антител хороший, не имеют серьезных осложнений и болеют коронавирусом в состоянии средней тяжести, а главное — без осложнений.
 
Количество сделавших второй этап вакцины и ревакцинацию в области растет. Всего 575 903 вакцинировано первым этапом, 540 782 — второй этап. 10 тысяч туляков ревакцинированы.
 
121 тысяча туляков уже получили прививки от гриппа. В плане вакцинации от гриппа — привить 879 000 человек. Более 300 тысяч доз вакцины поставлено в регион. Со следующей недели минздрав планирует приступить к вакцинации детей.
 
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