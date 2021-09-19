Политолог назвала «средней» конкуренцию между партиями во время нынешних выборов

В частности, доктор политических наук, профессор кафедры социологии и политологии ТулГУ Анастасия Лаврикова отметила:

«В этом году на выборах много нововведений: создание Центра общественного наблюдения, где активные граждане могут в прямом эфире вести наблюдение за избирательными участками, такая форма позволила наблюдателям охватить как можно больше участков. Если в предыдущие годы только на отдельных участках было установлено видеонаблюдение, то в этом создание Центра позволило поднять уровень наблюдения на выборах на более высокий. Люди проходили обучение, они знакомы с «золотым стандартом», то есть могут вести работу более профессионально. Трехдневное голосование впервые было использовано на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России. Но теперь прошли выборы в государственные и региональные органы, и такой подход позволил всем желающим участвовать в выборах. Выборы в этом году проходят в достаточно спокойном режиме, основные участники известны, но появились и новые партии, которые имеют шанс пройти в Государственную Думу. Есть конкуренция, уровень ее оценивается как средний, что свидетельствует о том, что конфликтов и противоречий в ходе выборов гораздо меньше, чем обычно».

Напомним, Центр общественного наблюдения продолжает работу. Ночью наблюдатели будут смотреть, как проходит подсчет голосов на избирательных участках.