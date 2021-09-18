В Тульской области проголосовали более 260 тысяч избирателей

Такие данные озвучили на брифинге, посвященном проведению выборов на территории региона.

По результатам первого дня голосования в Тульской области проголосовали 261811 избирателей.

Явка по области на 20.00 17 сентября составила 22,7%. По округу № 183 явка составила 24,27%, по округу № 184 – 21,17%. Такие данные озвучил председатель областной избирательной комиссии Павел Веселов.

Активнее всех голосуют жители Куркинского (37,89%) и Дубенского районов (35,58%). Примерно аналогичные показатели зафиксированы в Плавском и Каменском районах. Пассивно голосуют жители Алексинского района и Тулы - число проголосовавших не превышает 17%.