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В Тульской области проголосовали более 260 тысяч избирателей

В Тульской области проголосовали более 260 тысяч избирателей

Такие данные озвучили на брифинге, посвященном проведению выборов на территории региона.

По результатам первого дня голосования в Тульской области проголосовали 261811 избирателей.

Явка по области на 20.00 17 сентября составила 22,7%. По округу № 183 явка составила 24,27%, по округу № 184 – 21,17%. Такие данные озвучил председатель областной избирательной комиссии Павел Веселов.

Активнее всех голосуют жители Куркинского (37,89%) и Дубенского районов (35,58%). Примерно аналогичные показатели зафиксированы в Плавском и Каменском районах. Пассивно голосуют жители Алексинского района и Тулы - число проголосовавших не превышает 17%.  

На дому проголосовали 4,37% избирателей. Общее количество избирателей в Тульской области — 1 115 809 человек. Существенных нарушений в течение первого дня голосования не выявлено.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:30 −2
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