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На ул. Степанова из канализационного люка бьёт фонтан
Фото Александра Афанасьева

На ул. Степанова из канализационного люка бьёт фонтан

В начале лета там провалился асфальт, но яму уже заделали. По словам жителей, это повторяется уже не первый год.

На ул. Степанова, рядом с домом № 34, где в начале лета провалился асфальт, из канализационного люка бьёт фонтан холодной воды. Об этом в редакцию Myslo сообщили читатели.

По словам местных жителей, дорога в этом месте «уходит под землю» не первый год – асфальт проседает, дорожники начинают ремонт, яма заполняется водой и увеличивается в размерах. Очередное происшествие – четвертое за этот год, случилось в июне.

 

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Место
Тулаулица Степанова
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