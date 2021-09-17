За проекты «Народного бюджета – 2022» туляки могут проголосовать на специальных счетных участках

17, 18 и 19 сентября в регионе работают специально оборудованные территориальные счетные участки.

Всего в регионе открыто 838 таких участков.

Чтобы поддержать выбранный проект, нужно вписать в бюллетень 4-значный номер проекта — участника конкурса. Узнать номер можно на портале «Открытый регион 71» в разделе «Народный бюджет».

На каждом участке размещен плакат с подробной информацией о правилах голосования. Работают волонтеры, которые ответят на вопросы.

Адреса участков размещены на портале «Открытый регион 71». Режим работы: с 8.00 до 20.00.

С 20 сентября до 10 октября голосование за проекты «Народного бюджета» пройдет онлайн на сайте «Открытый регион 71».

Напомним, для участия в проекте «Народный бюджет — 2022» от жителей поступило 1215 заявок, из них одобрено 1104.

До 15 октября конкурсная комиссия завершит рассмотрение и оценку проектов, после чего будут объявлены проекты-победители.