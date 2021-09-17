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Руководитель АО «КБП» Дмитрий Коноплев: «Я сегодня голосовал сердцем и разумом — за наше будущее, за будущее нашей страны!»

Руководитель АО «КБП» Дмитрий Коноплев: «Я сегодня голосовал сердцем и разумом — за наше будущее, за будущее нашей страны!»

17 сентября заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющий директор АО «КБП» принял участие в выборах.

Дмитрий Коноплев приехал отдать свой голос в гимназию № 1 на ул. Приупской. Именно здесь расположилась участковая избирательная комиссия 2361, в которой все члены комиссии — сотрудники КБП.

Дмитрий Коноплев:

– Сегодня очень важный день для всех нас, для всей страны и особенно для туляков. Мы выбираем губернатора Тульской области и депутатов Государственной Думы. Эти выборы совпали с празднованием Дня оружейника. Это очень важный праздник для Тулы, которая по праву считается оружейной столицей России. Мы делаем лучшее оружие в мире. Последние пять лет мы нарастили выпуск нашей продукции более чем в пять раз. Растет заработная плата. Наша любимая Тула расцветает: строятся детские сады и школы, восстанавливаются парки и общественные городские пространства. Вы всё это видите, поэтому очень важно, чтобы те люди, которые станут депутатами Госдумы, были правильными людьми — людьми, которые болеют за свою страну, за свою Родину и за нашу Тулу. Я сегодня голосовал сердцем и разумом — за наше будущее, за будущее нашей страны!

Вместе с Дмитрием Коноплевым на избирательный участок приехал Константин Данилов, руководитель представительства ГК «Ростех» в Тульской области, заместитель председателя региональной Общественной палаты. На этих выборах Константин Иванович был избран главой штаба общественных наблюдателей.

– В этом году у нас проходит совершенно беспрецедентная избирательная кампания. Мы по всей стране подготовили систему видеонаблюдения, в Туле тоже открыт центр видеонаблюдения. Мы видим всё. Все избирательные участки находятся под нашим контролем. Естественно, мы не дадим допустить никаких нарушений. Если что-то будет происходить, мы будем разбираться в спокойном режиме. Самое главное, что выборы будут честными.

Напомним, что в этом году выборы продлятся три дня: 17, 18, и 19 сентября. Подробности ЗДЕСЬ.

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:14 −12
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Люди
Дмитрий КоноплевКонстантин Данилов
Место
Тулагимназия 1
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