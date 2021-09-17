Туляки могут проголосовать не только на участках, но и на дому

Что для этого нужно?

Те, кто не может посетить по уважительным причинам избирательные участки, например по состоянию здоровья, из-за инвалидности или необходимости ухаживать за близкими, могут проголосовать на дому. Для этого надо до 14.00 воскресенья 19 сентября подать заявление в участковую избирательную комиссию. Голосование на дому началось в те же сроки, что и обычное, – утром 17 сентября.

На избирательном участке № 2525 первой на дому проголосовала Александра Васильевна Кутанова, проживающая на улице Мезенцева. В заранее согласованное время к ее дому приехала машина с членами избирательной комиссии и наблюдателями.

– Наша задача – прийти к избирателю, отдать ему бюллетень и пронаблюдать, чтобы всё проходило честно и объективно, были соблюдены гигиенические нормы, – рассказала член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Александровна Агафонова. – Пока у нас тринадцать заявок на домашнее голосование. После того как побываем везде, узнаем следующий список.

Особое внимание – к санитарным нормам. Для каждого избирателя на дому приготовлен отдельный индивидуальный пакет, в котором находятся бюллетени, медицинская маска, одноразовые перчатки, одноразовая ручка. Необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Все члены комиссии в защитных костюмах, масках.

После короткого совещания набирают номер квартиры на домофоне. Их уже ждут. Затем поднимаются на второй этаж и передают бюллетени в руки Александре Васильевне. После чего члены избирательной комиссии остаются на лестничной клетке, дожидаясь, пока избиратель в квартире заполнит документы и проголосует. Кроме бюллетеней надо заполнить заявление о голосовании на дому – предварительная заявка ведь делалась заочно, по телефону.

Затем вновь открывается дверь, и Александра Васильевна опускает бюллетень в специальный переносной ящик для голосования. Его держит в руках наблюдатель Виктор Дмитриевич Агафонов. Ящик прозрачный, закрытый и скреплен отдельной пломбой, которую открыть невозможно.

– После того как вернемся на участок, сдадим урну в запечатанном виде председателю комиссии, наблюдатели проверят сохранность пломбы, – рассказал Виктор Дмитриевич. – Затем бюллетени будут перемещены в сейф-пакет и в сейф. Вскрыт он будет только 19 сентября, после восьми вечера, когда официально закончатся выборы.

Всего на утро 17 сентября заявление о голосовании на дому подали уже около 70 тысяч избирателей региона.