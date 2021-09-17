В Туле подвели итоги первого дня выборов

В 20.00 в Тульской области закрылись все 1083 избирательных участка. Завершился первый день голосования. После закрытия УИК бюллетени проголосовавших избирателей были перемещены в сейф-пакеты, а затем в сейфы. Исключение составили участки, оборудованные КОИБами.

Мониторинг хода голосования осуществляют представители независимого общественного наблюдения – больше 1000 неравнодушных граждан, которые проявили инициативу и присоединились к обеспечению законности и прозрачности процедуры голосования, а также члены Общественной палаты Тульской области.

– Я неоднократно участвовала в избирательных кампаниях, но сегодня впервые приехала к участку до его открытия, – рассказала председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина. – Приятно было отметить, что вместе со мной, еще до 8 часов утра, для голосования уже подходили люди, шли семьями. Свою активность они объяснили желанием принять участие в большом политическом событии. Я побывала на 11 участках, везде позитивная рабочая атмосфера и высокий уровень организации процесса. Вместе со мной выездной мониторинг провели коллеги, члены Общественной палаты региона, у всех также хорошая оценка и настрой. Завтра мониторинг участков продолжится. Всего за три дня голосования независимым общественным наблюдением будет охвачена география всей Тульской области.

– Масштабная подготовка демонстрирует свои результаты: все присутствующие на избирательном участке четко выполняют свои задачи, следуя отведенной сфере ответственности, – отметил эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин. – Избирателям хочу напомнить, что они также являются активными участниками процесса: оценить ход голосования может любой желающий. Для этого сформировано множество ресурсов и возможностей, которые помогут создать объемную информационную картину выборов в регионе, чтобы не допустить ни малейшего сомнения в легитимности их результатов.

– Голосование проходит в регламентированном порядке, спокойно и организованно, – сказал член Общественной палаты Тульской области Алексей Комиссаров. – Все проходит именно так, как и должно быть во время законной процедуры реализации избирательных прав граждан.

– Я посетил 17 избирательных участков в четырех муниципальных образованиях и увидел везде одинаковую картину: четкие слаженные действия членов УИК, ответственных и внимательных общественных наблюдателей и позитивно настроенных избирателей, – рассказал член Общественной палаты Тульской области, председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Также в дни выборов работает «горячая линия» Общественной палаты Тульской области. По номеру 8(980)729-62-63 можно уточнить номер и адрес избирательного участка, задать вопросы или сообщить о замечаниях на избирательных участках.