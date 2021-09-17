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В Туле подвели итоги первого дня выборов
Фото: пресс-центр избирательной комиссии Тульской области

В Туле подвели итоги первого дня выборов

Все 1083 избирательных участка закрыты.

В 20.00 в Тульской области закрылись все 1083 избирательных участка. Завершился первый день голосования. После закрытия УИК бюллетени проголосовавших избирателей были перемещены в сейф-пакеты, а затем в сейфы. Исключение составили участки, оборудованные КОИБами.

Мониторинг хода голосования осуществляют представители независимого общественного наблюдения – больше 1000 неравнодушных граждан, которые проявили инициативу и присоединились к обеспечению законности и прозрачности процедуры голосования, а также члены Общественной палаты Тульской области.

– Я неоднократно участвовала в избирательных кампаниях, но сегодня впервые приехала к участку до его открытия, – рассказала председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина. – Приятно было отметить, что вместе со мной, еще до 8 часов утра, для голосования уже подходили люди, шли семьями. Свою активность они объяснили желанием принять участие в большом политическом событии. Я побывала на 11 участках, везде позитивная рабочая атмосфера и высокий уровень организации процесса. Вместе со мной выездной мониторинг провели коллеги, члены Общественной палаты региона, у всех также хорошая оценка и настрой. Завтра мониторинг участков продолжится. Всего за три дня голосования независимым общественным наблюдением будет охвачена география всей Тульской области.

– Масштабная подготовка демонстрирует свои результаты: все присутствующие на избирательном участке четко выполняют свои задачи, следуя отведенной сфере ответственности, – отметил эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин. – Избирателям хочу напомнить, что они также являются активными участниками процесса: оценить ход голосования может любой желающий. Для этого сформировано множество ресурсов и возможностей, которые помогут создать объемную информационную картину выборов в регионе, чтобы не допустить ни малейшего сомнения в легитимности их результатов.

– Голосование проходит в регламентированном порядке, спокойно и организованно, – сказал член Общественной палаты Тульской области Алексей Комиссаров. – Все проходит именно так, как и должно быть во время законной процедуры реализации избирательных прав граждан.

– Я посетил 17 избирательных участков в четырех муниципальных образованиях и увидел везде одинаковую картину: четкие слаженные действия членов УИК, ответственных и внимательных общественных наблюдателей и позитивно настроенных избирателей, – рассказал член Общественной палаты Тульской области, председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Также в дни выборов работает «горячая линия» Общественной палаты Тульской области. По номеру 8(980)729-62-63 можно уточнить номер и адрес избирательного участка, задать вопросы или сообщить о замечаниях на избирательных участках.

Сегодня поступило 47 звонков - избиратели просили помочь узнать номер участковой избирательной комиссии, проконсультировать по нюансам избирательного законодательства. Центр общественного наблюдения в Тульской области с участием политологов, наблюдателей от партий, гражданских активистов, экспертов, работает круглосуточно.

Центр общественного наблюдения в атриуме тульского кремля работает круглосуточно. Познакомиться с его работой в течение дня приходили представители политических партий. Вечером наблюдателей посетил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Тульской области Сергей Гребенщиков.

– Использование подобной системы видеонаблюдения – это очень полезный опыт, который способствует открытости и честности выборов. Технологии не стоят на месте, теперь у наблюдателей есть возможность посмотреть любой участок региона в режиме реального времени. Надеемся, что в будущем видеокамерами будут оборудованы все избирательные участки. Это нужная практика, также как и практика применения КОИБов, – отметил Сергей Гребенщиков.

Наблюдатели отметили, что первый день голосования в Тульской области прошел без грубых нарушений. Были замечены незначительные недочеты, в частности, на одном участке не было полностью видно урну для голосования, на другом сейф не попадал в поле видимости видеокамеры. Эти нарушения были оперативно устранены.

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