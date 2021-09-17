Полвека вместе: в Туле поздравили юбиляров семейной жизни

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Татьяна Сергеевна и Николай Иванович Бочаровы познакомились 52 года назад благодаря общему другу и влюбились с первого взгляда. 17 сентября 1971 года, они сыграли свадьбу, а спустя четыре года у них родилась дочь Ирина. Бабушка и дедушка вырастили внука Максима и внучку Аню. Сейчас золотые юбиляры на пенсии, а годовщину свадьбы отмечают в кругу семьи, наравне с Новым годом и Днём Победы.

Татьяна Викторовна и Владимир Иванович Майоровы отметили изумрудный юбилей своей семьи. Познакомились они в сентябре 1964 году в отряде «Искатель» при редакции газеты «Молодой коммунар». И ровно через два года, 17 сентября, поженились. В 1967 году у молодых родился сын Михаил, а в 1974-м – Василий. Супруги любят семейные костюмированные праздники, а зимой совершают лыжные прогулки.

Семьи Бочаровых и Майоровых поздравила замглавы администрации Тулы Инесса Фельдман – она вручила юбилярам «Летопись семьи» от губернатора Алексея Дюмина, пожелала счастья, любви и добра.