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В Тульской области скончались еще 9 пациентов с коронавирусом

В Тульской области скончались еще 9 пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки коронавирус подтвердился у 104 человек, 99 выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 147 жителей региона, 45 521 человек вылечился, 2882 умерли.

Ситуация в регионах России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 11 смертей
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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 11 смертей
вчера, в 11:32, 4 1151 -2
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:18 −3
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