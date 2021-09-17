В Тульской области скончались еще 9 пациентов с коронавирусом
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за предыдущие сутки коронавирус подтвердился у 104 человек, 99 выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 147 жителей региона, 45 521 человек вылечился, 2882 умерли.
Ситуация в регионах России за сутки следующая:
вчера, в 11:32, 4 1151 -2
15 сентября, в 11:20, 8 1264 -2
14 сентября, в 11:41, 27 1453 -3
13 сентября, в 12:28, 20 1263 -1
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