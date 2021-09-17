В Тульской области скончались еще 9 пациентов с коронавирусом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки коронавирус подтвердился у 104 человек, 99 выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 147 жителей региона, 45 521 человек вылечился, 2882 умерли.

Ситуация в регионах России за сутки следующая: