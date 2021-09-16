В особой экономической зоне «Узловая» появился новый резидент

16 сентября в ОЭЗ «Узловая» состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство завода.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина собравшихся поприветствовал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Он поблагодарил руководство компании за выбор Тульской области в качестве площадки для размещения производства. Председатель правительства отметил, что в ОЭЗ «Узловая» создается вся необходимая инфраструктура для инвесторов, им гарантируется всесторонняя поддержка при реализации проектов, в том числе долгосрочные налоговые и таможенные преференции.

- Компания «АВВ-энерго Электросети» совсем недавно получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» и уже приступает к строительству своего предприятия. Это производство будет работать в партнерстве с ведущими мировыми компаниями. Объем инвестиций составит более 2,3 млрд рублей. На предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест. Желаю компании плодотворной работы и развития вместе с Тульской областью, — сказал Валерий Шерин.

На нем будут ежегодно производить более ста высокотехнологичных распределительных устройств различного назначения.

- Вместе с нашим стратегическим партнером HITACHI-ABB мы даем старт строительству современного технологичного завода по производству электротехнического оборудования, — сказал учредитель «АВВ-энерго Электросети» Андрей Демидов. — Мы будем выпускать оборудование напряжением 0,4−750 киловольт, это разного рода автоматика, релейная защита и проч. — всё то, что нужно широкому кругу потребителей, начиная от дохозяйств и заканчивая крупными промпредприятиями. И не сомневаюсь, что наша продукция по качеству будет сравнима с продукцией лидеров мирового рынка. Благодарю руководство области за создание хорошего инвестклимата в регионе для развития бизнеса.

- Мы не случайно встретились на тульской земле — регион является передовым по реализации промышленных инвестпроектов в ЦФО, — заявил генеральный директор «АВВ-энерго Электросети» Максим Фильшин. — Уверен, новое предприятие внесет свой весомый вклад в развитие потенциала области.

Строительство нового завода будет реализовано в два этапа:

IV квартал 2021 года — 2022/2023 гг. — строительство цеха по сборке электрооборудоания,

2022−2023 гг. — строительство цеха горячего цинкования и цеха металлоконструкций.

Предприятие будет ежегодно производить более ста единиц высокотехнологичных распределительных устройств различного назначения с применением инновационных технологий, высочайшей технической надежности и безопасности.

Отметим, что также в Узловой появится новый завод по производству ванадия. Его построит «ЕВРАЗ» к 2025 году.