В Слободке под Тулой стартовал турнир по стрельбе среди бойцов спецподразделений

Ежегодный межрегиональный турнир «Оружейная столица» продлится в Тульской области до 17 сентября. Событие посвящено памяти военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения, погибших на службе.

Поприветствовать собравшихся приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Турнир в память о военнослужащих и сотрудниках подразделений специального назначения, погибших при выполнении служебно-боевых задач стал уже традиционным для Тульской области. Люди, погибшие на службе, отдали свой долг до конца, пожертвовали собой. Наш с вами священный долг — хранить память о них и быть рядом с их семьями.

Обстановка в мире остается неспокойной. Роль и значимость спецподразделений как никогда велика. Вы находитесь на передовой, от вас многое зависит. Ваши действия всегда должны быть на два шага впереди противника. Я желаю вам показать мастерство в индивидуальных зачетах, групповую слаженность. Пусть победит сильнейший, но помните, что вы все в одном строю!

Турнир включает в себя испытания, условия которых приближены к боевым. Участникам нужно обезвредить муляжи террористов, освободить заложников и показать все свои умения в стрельбе. Всего предстоит выполнить 18 дневных и 9 ночных упражнений для разных видов оружия.

На состязания приехали 27 команд. Это 162 сотрудника подразделений специального назначения России. И для каждого из них участие в соревнованиях — это личная мотивация и повод для дальнейшего развития.

Алексей, представитель одного из специальных подразделений Росгвардии в Тульской области:

– Я приезжаю на турнир уже третий год. Здесь собираются те, кто показал лучшие результаты в своих подразделениях. Как правило, это те, кто хотят развиваться на службе, быть примером для своих коллег, те, кому интересна стрельба.

Все упражнения на турнире сюрприз для нас. Это нужно для сохранения оперативной обстановки, только в этом случае оценка будет объективной. Мне участие дает колоссальный опыт. Кажется, ну что нового можно открыть в стрельбе, но каждый турнир дает незабываемый опыт. Я понимаю, что всегда есть куда расти, всегда нужно оттачивать свои навыки, чтобы становиться профессиональнее.

Такое отношение к турниру неудивительно. Подготовка к этому масштабному событию была очень серьезной. К уже имеющимся на полигоне сооружениям добавились 9 валов от 100 до 220 м. Была привлечена вспомогательная техника: 3 багги, 4 квадроцикла, автомобиль «Рысь», 14 видов мишеней, включая объемные, движущиеся и активные типа «свингер», два автобуса, 7 автомобилей и 1 медицинский реалистичный манекен.