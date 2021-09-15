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Жители Новомосковска отправили на утилизацию 15 тонн старых автопокрышек
Фото: vk.com/opto71.

Жители Новомосковска отправили на утилизацию 15 тонн старых автопокрышек

В городе начал работать пункт приема, организованный в рамках проекта «Утилизация шин в Тульской области».

Покрышки привозят из автохозяйств, шиномонтажных мастерских, детских садов и дворов города. В акции участвуют крупные предприятия и организации, управляющие компании и обычные автовладельцы.

В понедельник, 13 сентября, на утилизацию отправилось более 100 кубометров шин – это 15 тонн. Еще 200 кубов ожидают своей очереди. Сбор покрышек идет непрерывно.

– Мы очень рады, что благодаря усилиям горожан большая часть опасных отходов больше не сможет наносить вред окружающей среде, – сказал председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Сдать старые автопокрышки можно по адресу: Новомосковск, ул. Первомайская, 70, МБУ «Городское благоустройство». Телефон для связи: 8 (48762) 6-58-99.

Сообщить о незаконных свалках автопокрышек можно по телефону +7 (910) 553-24-22 или электронной почте: ecolog-tula@mail.ru.

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Люди
Вадим Баранов
Место
Тульская областьНовомосковск
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