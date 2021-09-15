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Запуск отопления в Туле: кому жаловаться на отсутствие тепла
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Запуск отопления в Туле: кому жаловаться на отсутствие тепла

Губернатор Алексей Дюмин провел совещание по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил, что подготовка к отопительному сезону завершена. Ресурсоснабжающие организации обеспечили готовность к пуску тепла 629 котельных и сетей теплоснабжения.

По словам начальника Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Тульской области Леонида Ивченко, многоквартирные дома региона подготовлены к запуску тепла. По вопросам отопительного сезона жители региона могут обращаться в свои управляющие организации, единую диспетчерскую службу ГЖИ, по телефонам: 24-51-60 и 24-51-63, а также через ГИС ЖКХ.

Алексей Дюмин отметил, что при пуске тепла нужно исходить не из нормативов, а из реальных потребностей людей.

– Коллеги, не ждите, пока температура упадет до нормативных значений. Начинайте запуск котельных с завтрашнего дня, – подчеркнул он.

Губернатор поручил Олегу Дючкову ежедневно проводить мониторинг запуска тепла в муниципальных образованиях, а Леониду Ивченко – оперативно реагировать на обращения жителей и контролировать работу горячих линий.

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