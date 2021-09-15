Судебные приставы списали со счета тулячки долг по 57 штрафам ГИБДД

Фото из архива Myslo.

Общая сумма превысила 38 тысяч рублей. Все штрафы были наложены за превышение скорости.

Жительница Тулы накопила более полусотни штрафов, выписанных Госавтоинспекцией за слишком быструю езду. Платить по счетам добровольно женщина не желала, и в отношении нее возбудили исполнительное производство.

Приставы уведомили должницу о необходимости заплатить в казну 38 тысяч рублей, однако это требование было ею проигнорировано. Сотрудники регионального УФССП направили запросы в банковские организации и выяснили, что на имя тулячки зарегистрирован счет, на котором имеется необходимая для погашения долга сумма.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, в результате задолженность по оплате штрафов была полностью погашена.