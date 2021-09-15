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Волонтеры отремонтировали спортзал в сельской школе под Тулой
Фото: dobro.live

Волонтеры отремонтировали спортзал в сельской школе под Тулой

Добровольцы привели помещение в порядок всего за полтора месяца.

Спортивный зал в школе села Симоново требовал ремонта уже давно. Обычно на составление сметы, поиск подрядчика и сами работы уходит до полутора лет, но команда волонтеров, которая решила подарить сельским ребятам новый спортивный зал, смогла объединить доброй идеей десятки людей, и добровольцы, родители, учителя и жители села справились с задачей всего за 1,5 месяца.

Идея восстановления спортзала принадлежит участникам инициативной группы «Солнечные сердца». Команда устанавливает в разных регионах страны детские площадки, устраивает экофестивали, запускает самые разные социальные проекты для детей. Школу в небольшом селе в Тульской области в качестве нового объекта для благотворительного проекта выбрали, потому что такие залы редко когда финансируют, сообщает портал «Открытые НКО». Спортзал в Симоновской школе ждал ремонта 41 год.

Учителя рассказали, что, когда работы начались, к волонтерам присоединился педагогический состав, родители учеников и просто жители села. Работы шли быстро: заменили напольное покрытие, установили современную подсветку, новые окна, баскетбольный щит, при спортзале теперь есть новый душ и туалет.

13 сентября ученики впервые увидели свой новый школьный спортзал. Теперь там откроются новые спортивные секции, в том числе кружок баскетбола.

Галерея
Ремонт спортзала в школе с. Симоново, Фото: 1
Ремонт спортзала в школе с. Симоново, Фото: 2
Ремонт спортзала в школе с. Симоново, Фото: 3
Ремонт спортзала в школе с. Симоново, Фото: 4
Ремонт спортзала в школе с. Симоново, Фото: 5
Ремонт спортзала в школе с. Симоново, Фото: 6
Ремонт спортзала в школе с. Симоново, Фото: 7
Ремонт спортзала в школе с. Симоново, Фото: 8
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Тульская областьсело Симоново
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