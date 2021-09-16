Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь» раскроет тайны и красоты улицы Металлистов

«Тульская русскошь» — историодрама про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, любующихся, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу. Тайны и красоты улицы Металлистов и ее окрестностей оживут в двухчасовом новом интерактивном спектакле-экскурсии.

Спектакль-прогулка в жанре телешоу «Тульская русскошь» исследует старинную улицу Металлистов в ее многовековой истории, предлагая участникам роли интеллектуалов и эстетов, борцов за охрану памятников города Тулы. Участники познакомятся с легендарными личностями, которые оставили свой след в жизни города, увидят образы исчезнувших зданий, романтическую атмосферу уютных двориков, архитектурную красоту отреставрированных и восстановленных зданий. Это два часа в калейдоскопе истории, а также возможность почувствовать себя человеком далекой эпохи и разных взглядов. А в конце всех зрителей ждет музыкальное чаепитие.

Режиссер спектакля Сергей Никитин-Римский — историк и культуролог. Несколько лет назад Сергей с успехом провел в Туле «Железную Велоночь» в рамках международного архитектурного проекта «Велоночь», а теперь решил еще больше углубиться в тульский контекст. Все спектакли-экскурсии Сергей проводит сам, заражая зрителей своей увлеченностью и делая их соучастниками общего дела — дела восстановления исторической памяти.

Показы будут проходить по выходным, выбрать время и купить билет можно на сайте http://russkosh71.ru/.

«Русскошь — душа города. Романтичные подворотни следуют за шикарными особняками, ситцевые занавески за потрескавшимися рамами созвучны русскому характеру, его ностальгии по минувшим временам наших бабушек и дедушек. Это свое, родное, особенное и узнаваемое», — комментирует необычное название куратор спектакля Сергей Никитин-Римский.

В 2020 году в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля на пешеходной улице Металлистов был создан уникальный для России Музейный квартал, где заработали филиалы четырех федеральных музеев.

«Сами туляки помнят, как выглядели эти дома и улицы всего пять лет назад. Сейчас же по ним с удовольствием гуляют жители, а сам город стал одним из любимых направлений для отдыха. Многое сделано, еще больше проектов предстоит воплотить. Именно поэтому важно показать не только парадную часть. Маршруты «Тульской русскоши» знакомят гостей как с доминантными объектами туристического маршрута, проходящими через кремль и улицу Металлистов, так и с малоизвестными, камерными локациями», — отмечает директор регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской области» Евгений Инджгия.

Команда проекта:

Режиссер спектакля-экскурсии Сергей Никитин-Римский — визионер, историк-урбанист. Кандидат наук, доцент, старший научный сотрудник Музея Москвы. Создатель исследовательско-просветительского проекта «Департамент двороведения» и youtube-сериала о московских дворах. Автор книг «Прогулки по Риму. Историко-топонимическое исследование» и «Страна имен. Как мы называем улицы, деревни и города в России» (НЛО, 2020), записал аудиогид «Мужчины после 5 вечера» (МСИ «Гараж», 2020). Создатель международного архитектурного проекта «Велоночь», который проходит в Москве, Лондоне, Казани, Риме, Иркутске, Вероне, Берлине и других городах.

Продюсер Евгения Бабакаева — экс-директор Музея станка.

В создании проекта принимали участие историк, заведующая образовательным отделом Тульского историко-архитектурного музея Мария Воронцова, краевед Сергей Гусев, культуролог, доцент МГЛУ Марина Авдонина.