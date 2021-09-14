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За неделю на укусы клещей пожаловались 132 жителя Тульской области
Фото: pixabay.com

За неделю на укусы клещей пожаловались 132 жителя Тульской области

Специалисты Роспотребнадзора продолжают отслеживать случаи заражения инфекциями, передающимися клещами.

По состоянию на 9 сентября в регионе зарегистрировано 4027 случаев присасывания клещей. За неделю в медорганизации за помощью обратились 132 человека, среди них 25 детей. Присасывания зарегистрированы у жителей всех районов Тульской области.

Зафиксировано 92 завозных случая – туляки привозят клещей из Калужской, Смоленской, Московской, Костромской областей, Башкортостана, Тамбова, Краснодара и других регионов. Чаще всего клещи присасываются во дворах, на дачах и на природе.

На наличие инфекционных заболеваний специалистами проверено 2282 клеща. В 261 пробе подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 106 пробах обнаружен гранулоцитарный анаплазмоз человека.

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