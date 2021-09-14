До конца 2023 года более 3500 жителей Тульской области получат новые квартиры

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Этот процесс остаётся для областных чиновников одной из приоритетных и капиталоёмких задач, заявил глава региона. В Тульской области завершен первый этап федеральной программы переселения, продолжается расселение аварийных домов по региональной программе.

В 2019 и 2020 годах за счёт областных средств было расселено более 25 тысяч квадратных метров аварийного фонда, новые квартиры получили полторы тысячи жителей области. До конца 2023 года за счёт региональных и федеральных средств досрочно завершится расселение ещё более 70 тысяч квадратов, будет переселено более 3500 человек.

– Мы опередим план на два года и продолжим эту работу, так как в области остаётся большое количество аварийных домов. Необходимо расселить ещё 250 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Ваше решение о выделении регионам 45 млрд рублей на эти цели будет способствовать ликвидации аварийного жилищного фонда и переселению жителей в комфортные условия, – сказал Алексей Дюмин.