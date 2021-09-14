новости
новости
Регистрация
Жителя Веневского района осудят за продажу «налево» топлива на 5 млн рублей
Фото: pixabay.com

Жителя Веневского района осудят за продажу «налево» топлива на 5 млн рублей

Полученные деньги мужчина присвоил.

Прокурор Веневского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в крупной растрате, совершенной с использованием служебного положения.

По версии следствия, на протяжении семи месяцев управляющий дорожным комплексом коммерческой организации продавал дизельное топливо посторонним лицам.

Чтобы скрыть недостачу, мужчина вносил изменения в автоматизированную систему учета топлива, формировал ложные отчеты за смену и предоставлял их работодателю. Таким образом он смог «заработать» 5 млн рублей.

На имущество обвиняемого стоимостью 1,8 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областиприсвоениехищениеуголовное делопреступление
Место
Тульская областьВеневский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Школьница из Ясной Поляны рассказала Владимиру Путину о своей любви к Толстому
Школьница из Ясной Поляны рассказала Владимиру Путину о своей любви к Толстому
За неделю на укусы клещей пожаловались 132 жителя Тульской области
За неделю на укусы клещей пожаловались 132 жителя Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.