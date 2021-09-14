Жителя Веневского района осудят за продажу «налево» топлива на 5 млн рублей

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Прокурор Веневского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в крупной растрате, совершенной с использованием служебного положения.

По версии следствия, на протяжении семи месяцев управляющий дорожным комплексом коммерческой организации продавал дизельное топливо посторонним лицам.

Чтобы скрыть недостачу, мужчина вносил изменения в автоматизированную систему учета топлива, формировал ложные отчеты за смену и предоставлял их работодателю. Таким образом он смог «заработать» 5 млн рублей.

На имущество обвиняемого стоимостью 1,8 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.