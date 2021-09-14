новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: автобус проскочил на красный

«Накажи автохама»: автобус проскочил на красный

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Подписчик из Киреевска прислал в нашу постоянную рубрику видео, снятое на пересечении ул. Горняков и ул. Мира в Киреевске. На записи видно, как водитель автобуса грубо нарушает правила дорожного движения.
 
«Автобус проезжает на красный сигнал светофора. Маршрут № 111, номер Т035СМ69», — сообщил автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: припарковался на Восточке
Дежурная часть
«Накажи автохама»: припарковался на Восточке
вчера, в 20:00, 46 2891 -3
«Накажи автохама»: два Renault Arkana не пропустили пешеходов
Дежурная часть
«Накажи автохама»: два Renault Arkana не пропустили пешеходов
вчера, в 17:15, 19 1542 -1
«Накажи автохама»: нагло проехал на красный
Дежурная часть
«Накажи автохама»: нагло проехал на красный
вчера, в 11:00, 67 1799 8
«Накажи автохама»: на Демидовской плотине водитель «Лады» дважды нарушил ПДД
Дежурная часть
«Накажи автохама»: на Демидовской плотине водитель «Лады» дважды нарушил ПДД
10 сентября, в 21:15, 24 2735 1
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:15 0
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаавтохам
Место
Тульская областьКиреевск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

До конца 2023 года более 3500 жителей Тульской области получат новые квартиры
До конца 2023 года более 3500 жителей Тульской области получат новые квартиры
Врачи в Тульской области будут получать 70 тысяч рублей в месяц
Врачи в Тульской области будут получать 70 тысяч рублей в месяц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.