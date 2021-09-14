Какие выборы пройдут в Тульской области в единый день голосования 19 сентября

Для избирательной системы страны обеспечение безопасности при проведении голосования – один из важных приоритетов в работе. Фото Геннадия Полякова, Андрея Ремизова.

Выборы в этом году совмещенные. В Тульской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 8-го созыва, выборы губернатора Тульской области, а также в четырех муниципальных образованиях пройдут дополнительные выборы депутатов в местные собрания – Кимовском, Заокском, Ясногорском и Киреевском районах. На вопросы о выборах ответил Павел Веселов, председатель избирательной комиссии Тульской области.

– Павел Юрьевич, сколько бюллетеней получат избиратели?

– Большинство избирателей получат три бюллетеня: один для участия в выборах губернатора и два – в выборах в Госдуму, один из них с голосованием за партийные списки, второй для голосования по одномандатному округу. Там, где проходят местные выборы, будет четвертый бюллетень.

– Какие политические партии борются за места в Государственной Думе?

– ЦИК России зарегистрировал федеральные списки 14 партий – их избиратели и увидят в бюллетенях для голосования:

Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные». Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России». Политическая партия «Новые люди». Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». Всероссийская политическая партия «Партия роста». Политическая партия «Российская партия свободы и справедливости». Политическая партия «Коммунистическая партия Коммунисты России». Политическая партия «Гражданская Платформа». Политическая партия «Зеленая альтернатива». Всероссийская политическая партия «Родина». Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Что касается кандидатов по одномандатным округам, избирательная комиссия Тульской области зарегистрировала всех кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры. Единственное исключение – кандидат-самовыдвиженец, которая не представила необходимое количество подписей.

Избирательная комиссия Тульской области зарегистрировала по одномандатному округу № 183 10 кандидатов: Алексеев Владимир Олегович (Новые люди), Дзюба Виктор Викторович (Единая Россия), Ивашкевич Владимир Борисович (Родина), Киндеев Илья Игоревич (ЛДПР), Косарева Татьяна Геннадьевна (КПРФ), Моисеев Юрий Фясыхович (Коммунисты России), Подольская Ольга Валерьевна (Яблоко), Ростовцев Владимир Николаевич (Партия пенсионеров), Сальников Алексей Сергеевич (Российская экологическая партия «Зелёные»), Шишкин Дмитрий Владимирович (Справедливая Россия – Патриоты – За правду).

По одномандатному округу № 184 также зарегистрировано 10 кандидатов: Гребенщиков Сергей Валерьевич (Справедливая Россия – Патриоты – За правду), Илюхин Денис Витальевич (Коммунисты России), Исаков Владимир Павлович (КПРФ), Макосеев Алексей Владимирович (Российская экологическая партия «Зелёные»), Маринков Александр Славкович (ЛДПР), Морозова Юлия Владимировна (Яблоко), Огольцов Николай Владимирович (Партия пенсионеров), Токаев Максим Олегович (Новые люди), Шатров Дмитрий Сергеевич (Родина), Школкина Надежда Васильевна (Единая Россия).

– Сколько кандидатов принимают участие в выборах губернатора?

– На выборах губернатора Тульской области зарегистрированы четыре кандидата: Алексей Дюмин (выдвинут в порядке самовыдвижения), Юрий Моисеев (Коммунисты России), Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров).

Все бюллетени, как для выборов депутатов Госдумы, так и для выборов главы региона, напечатаны и доставлены во все территориальные избирательные комиссии.

– Избирательная система РФ в последние годы ввела ряд новшеств. Что ждет избирателей в этом году?

– Скорее речь идет о непривычных элементах избирательного процесса. Первое и самое главное, конечно, многодневное голосование – 17, 18, 19 сентября. Все три дня участковые избирательные комиссии будут работать в привычном «полном» режиме с 8.00 до 20.00. Как одно из следствий многодневного голосования – отсутствие «дня тишины» в субботу. Агитационный период прекращается в ноль часов 17 сентября 2021 года, в ночь с четверга на пятницу.

– Давайте озвучим «инструкцию» для избирателей, как принять участие в голосовании.

– Прийти в один из трех дней – 17, 18 или 19 сентября – на свой избирательный участок. Если избиратель не может прийти на участок для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и по другим уважительным причинам), он может проголосовать на дому. Для этого до 14.00 19 сентября необходимо подать в участковую избирательную комиссию устное или письменное обращение – лично или через других лиц. Телефон комиссии можно узнать по телефону горячей линии избиркома Тульской области 8 (4872) 30-69-94 или на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы».

В целях обеспечения сохранности бюллетеней на предстоящих выборах будут применяться сейф-пакеты.

– Традиционно на участках присутствуют наблюдатели. Кто вправе направить наблюдателей? И какие права у наблюдателей?

– Прозрачность выборных процедур, доверие к результатам выборов – наш приоритет. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в дни голосования и до получения сообщения ТИК о принятии протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели. Наблюдателей вправе назначить каждая политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов, каждый кандидат, зарегистрированный по соответствующему одномандатному избирательному округу, а также Общественная палата.

Установка видеокамер на избирательных участках уже завершена.

– Будет ли в этом году вестись видеонаблюдение на участках? Ведь это тоже одна из форм открытости избирательного процесса.

– Скажу более – установка видеокамер на избирательных участках уже завершена. Специалисты компании Ростелеком установили оборудование на 573 объектах: 544 участковых (УИК) и 29 территориальных избирательных комиссиях (ТИК).

На участках с видеонаблюдением будут голосовать почти 850 тысяч избирателей, или 73,22% от их общего числа.

Непрерывная видеозапись будет вестись все три дня в круглосуточном режиме, включая ночное время. Видеонаблюдение является дополнительной формой независимого контроля за голосованием. Доступ к трансляции на специальном портале будет предоставлен через аккаунты партиям и кандидатам, участвующим в выборах, и всем желающим – в Центре общественного мониторинга Общественной палаты Тульской области.