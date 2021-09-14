Как кормят тульских школьников?

С 2021 года школьное меню стало единым для школьников всего региона.

Во вторник, 14 сентября, выездная комиссия городской администрации заглянула в тульскую гимназию № 11. На завтрак у первоклассников здесь были рыбные кнели, картофельное пюре, бутерброд с шоколадным маслом, апельсин и чай с лимоном. Всё это – полное соответствие единому школьному меню, которое действует во всех школах региона. Стоимость такого завтрака, согласно вывешенному на стене столовой меню, – всего 63 руб. 97 коп. Но выглядит очень аппетитно.

Единое меню было рекомендовано Роспотребнадзором и утверждено министерством образования Тульской области. Оно питательное и полезное.

Инесса Фельдман, заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике:

Инесса Фельдман – Всего в тульских школах горячими завтраками обеспечены 46 тысяч детей, 40 тысяч из них получают их бесплатно. Бесплатное горячее питание полагается ученикам 1-5 классов, а также ребятам с 6-го по 11-й класс, относящимся к льготным категориям, – это дети из многодетных, малоимущих семей, а также дети с ОВЗ.

Готовят завтраки для тульских школьников две компании – ООО «МобилСвязь» и ООО «Вектор». Первая привозит горячую еду в 26 центров образования, вторая – в 30 ЦО. Еще шесть школ готовят питание самостоятельно.

Татьяна Колоскова, заместитель директора гимназии № 11:

Татьяна Колоскова – Родители всегда знают, чем и как кормят их детей в школе. Меню вывешивается не только в столовой, но и на сайте. Там же ежедневно публикуется фото контрольного блюда. Меню разработано с учетом двухнедельной периодичности, то есть в течение 14 дней блюда не повторяются.

Несмотря на системный подход, казусы у поставщиков питания случаются. На второй неделе учебного года в социальных сетях появились фото некачественных апельсинов, которые получили ученики одной из тульских школ на завтрак. Проблему тут же устранили. Теперь за поставщиками еды следят еще более тщательно. За первые две недели сентября сотрудники управления образования администрации города Тулы провели восемь выездных проверок. Серьезных нарушений найдено не было, а мелкие недочеты компании тут же устранили.

Инесса Фельдман подчеркнула важность контроля за качеством питания и сказала, что в ближайшее время меню может быть подредактировано с учетом пожеланий школьников. Например, рыбные кнели, которыми кормили первоклашек в гимназии, популярностью среди ребят не пользовались и у многих остались нетронутыми на тарелках. Чтобы такого не происходило, а дети были сыты, специалисты могут пересмотреть меню по итогам первого месяца. Новые позиции будут обязательно одобрены Роспотребнадзором и утверждены министерством образования Тульской области.

Куда пожаловаться?

Если вы недовольны качеством питания в школах, звоните на телефон горячей линии администрации города Тула 52-98-04 (доб. 745).