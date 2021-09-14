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Тульский архитектор стал героем документального сериала

Тульский архитектор стал героем документального сериала

14 сентября на Youtube вышла первая серия нового документального сериала о «градообразующих» людях России – Oh my град.

Цель проекта – рассказать истории самобытных творцов из разных
уголков страны, которым удалось изменить не только облик и пульс родного
города, но и вдохновить его жителей перестроить свое мышление.
 
Героем первого выпуска стал житель Тулы, главный архитектор городского пространства «Искра» Роман Устименко. Он рассказал о том, как создавалось главное арт-пространство города, о творческих жителях и личном профессиональном пути.
 
«Команда Oh my град приятно удивлена тем, сколько классных идей у
героя. Нам провели экскурсию по «Искре», модным гастрономическим местам и фэшн-пространствам. Тула, конечно, разрушает токсичные стереотипы о регионах. Думаю, что после нашего выпуска сюда в Тулу ломанется московская молодежь, да и весь креативный класс России – за вдохновением. Ведь история Ромы Устименко – это про то, что будет, если встать с дивана и заняться любимым делом», – подвел итоги поездки в Тулу автор и ведущий проекта Глеб Мамонов.
 

 

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