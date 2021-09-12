Ремонт крыши самоварной фабрики: исправить недостатки выйдет дороже самого ремонта

Фото: 2gis.ru.

В Туле ищут подрядчика, который восстановит кровлю на архитектурном памятнике на ул. Лейтейзена.

Фонд капитального ремонта Тульской области проводит прием заявок на устранение недостатков выполненных работ по ремонту крыши дома № 12 по ул. Лейтейзена.

Работы проводятся в рамках первоочередных противоаварийных мероприятий объекта культурного наследия «Комплекс построек самоварной фабрики и жилого дома Н. И. Баташева».

Официальная информация размещена на портале госзакупок. Начальная цена контракта – 1 325 555,57 руб. Прием заявок завершится 20 сентября.

Примечательно, что в марте текущего года в Туле уже проводился тендер на ремонт кровли по этому адресу. Заказчиком работ также выступал фонд капремонта. Начальная цена составляла 1 015 123,15 руб.