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Ремонт крыши самоварной фабрики: исправить недостатки выйдет дороже самого ремонта
Фото: 2gis.ru.

Ремонт крыши самоварной фабрики: исправить недостатки выйдет дороже самого ремонта

В Туле ищут подрядчика, который восстановит кровлю на архитектурном памятнике на ул. Лейтейзена.

Фонд капитального ремонта Тульской области проводит прием заявок на устранение недостатков выполненных работ по ремонту крыши дома № 12 по ул. Лейтейзена.

Работы проводятся в рамках первоочередных противоаварийных мероприятий объекта культурного наследия «Комплекс построек самоварной фабрики и жилого дома Н. И. Баташева».

Официальная информация размещена на портале госзакупок. Начальная цена контракта – 1 325 555,57 руб. Прием заявок завершится 20 сентября.

Примечательно, что в марте текущего года в Туле уже проводился тендер на ремонт кровли по этому адресу. Заказчиком работ также выступал фонд капремонта. Начальная цена составляла 1 015 123,15 руб.

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Место
Тулаулица Лейтейзена
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