В Тульской областной научной библиотеке открылась книжная лавка «Степан Титов»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Книжная лавка «Степан Титов» — новая инициатива регионального библиотечно-информационного комплекса, призванная познакомить горожан с новинками регионального издательского процесса и современной историко-краеведческой литературой. Это партнерский проект, который будет способствовать не только реализации малотиражной региональной литературы, но и просветительской деятельности и новым издательским проектам, способствующим информационному сопровождению туристических проектов, патриотическому воспитанию молодежи.

Свое название новый проект получил благодаря тульскому книгопродавцу и купцу Степану Ивановичу Титову, который жертвовал книги при основании Тульской губернской библиотеки в середине XIX века и позже помогал пополнять ее фонды. «Тульские губернские ведомости» называли Титова «образованным и благонамеренным гражданином» и призывали всех любителей чтения следовать его примеру для общественной пользы. С тех пор Тульская областная научная библиотека выросла до крупнейшего собрания, в ее фондах — около двух миллионов единиц хранения, но имена жертвователей и благотворителей навсегда вошли в историю.

Новая книжная лавка ставит перед собой задачу максимально широко и полно знакомить посетителей библиотеки со всеми новинками регионального книгоиздания, особенно посвященными истории и культуре тульского края. В регионе сегодня работает более 20 издательств, выпускающих книги и периодику самых разных направлений. В лавке можно будет купить краеведческие альбомы и монографии, научные издания, художественные произведения наших авторов-земляков, а также открытки и календари.

Книжная лавка намерена предложить своим посетителям книги некоторых небольших московских издательств, специализирующихся на историко-краеведческой литературе. Так, например, уже есть предварительная договоренность с Государственной публичной исторической библиотекой, издательством «Минувшее», рядом региональных издательств и Ассоциацией книгоиздателей России, поддерживающих региональное книгоиздание.

Планируется, что в букинистическом отделе списанные библиотечные книги можно будет купить по самым доступным ценам, а кроме того, будет организован бесплатный буккроссинг.

Рассматривается возможность исполнения индивидуальных заказов на книги местных и центральных издательств прошлых лет.