В Тульской области в ДТП с лосем погибли два человека

Накануне вечером на выезде из Алексина Тульской области произошло ДТП с участием дикого животного. По предварительной информации, около 22.00 39-летний водитель ВАЗ-2111 совершил наезд на перебегавшего дорогу лося. После наезда автомобиль улетел в кювет и несколько раз перевернулся.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии на 3-м километре автодороги «Алексин–Новогуровский» погибли водитель легковушки и его 50-летний пассажир. Детали и обстоятельства случившегося выясняются.