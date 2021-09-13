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В Тульской области в ДТП с лосем погибли два человека

В Тульской области в ДТП с лосем погибли два человека

Трагедия произошла на выезде из Алексина.

Накануне вечером на выезде из Алексина Тульской области произошло ДТП с участием дикого животного. По предварительной информации, около 22.00 39-летний водитель ВАЗ-2111 совершил наезд на перебегавшего дорогу лося. После наезда автомобиль улетел в кювет и несколько раз перевернулся.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии на 3-м километре автодороги «Алексин–Новогуровский» погибли водитель легковушки и его 50-летний пассажир. Детали и обстоятельства случившегося выясняются.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:07 0
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Тульская областьАлексин
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