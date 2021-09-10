Казино на рабочем месте: дело жительницы Щекино передано в суд

31-летняя обвиняемая открыла незаконный бизнес в самом центре города – на Красноармейском проспекте.

В Туле 31-летняя жительница Щекино обвиняется в незаконном проведении азартных игр, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020 году женщина неофициально устроилась на работу в компьютерный клуб, расположенный на Красноармейском проспекте. Там она развернула свою незаконную деятельность – «испытать удачу» посетители могли на любом из 35 компьютеров. Обвиняемая принимала от игроков деньги, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу.