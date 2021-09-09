За неделю туляки привезли клещей из Крыма, Чехии и Абхазии

Всего в больницы региона с жалобами на укусы обратились 155 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора в Тульской области за сезон зарегистрировано 3895 случаев присасывания клещей. За прошедшею неделю за помощью в медучреждения обратились 155 человек, среди них – 61 ребёнок.

Факты присасывания зарегистрированы у жителей всех районов Тульской области. Зарегистрировано 87 завозных случаев при посещении Калужской, Смоленской, Московской, Костромской, Тверской и других областей, а также Крыма, Чехии и Абхазии.

Чаще всего клещи присасываются во дворах домов, на дачных участках, при выезде на природу и прогулок по лесу. В лабораторных условиях проверено на наличие инфекций 2188 клещей. Наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза подтверждено в 252 пробах, в 103 пробах обнаружен гранулоцитарный анаплазмоз человека.