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В Туле судебные приставы пустят с молотка имущество должников
Фото из архива Myslo.

В Туле судебные приставы пустят с молотка имущество должников

На аукцион выставлена недвижимость на общую сумму более 26 млн рублей.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его через аукцион.

Очередные торги состоятся 16 сентября в 10.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму более 26 млн рублей – квартиры, земельные участки, нежилое помещение, жилой дом.

Заявки на участие в аукционе принимаются здесь до 15.00 14 сентября.

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