В Туле судебные приставы пустят с молотка имущество должников

Фото из архива Myslo.

На аукцион выставлена недвижимость на общую сумму более 26 млн рублей.

Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его через аукцион.

Очередные торги состоятся 16 сентября в 10.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму более 26 млн рублей – квартиры, земельные участки, нежилое помещение, жилой дом.