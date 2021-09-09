Фото из архива Myslo.
В Туле судебные приставы пустят с молотка имущество должников
На аукцион выставлена недвижимость на общую сумму более 26 млн рублей.
Управление ФССП России по Тульской области передает арестованное имущество в МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, которое реализует его через аукцион.
Очередные торги состоятся 16 сентября в 10.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».
На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму более 26 млн рублей – квартиры, земельные участки, нежилое помещение, жилой дом.
Заявки на участие в аукционе принимаются здесь до 15.00 14 сентября.
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