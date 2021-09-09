В Тульской области могут ужесточить штраф за отказ пустить в дом газовиков

Пресс-служба правительства Тульской области.

Председатель регионального правительства Валерий Шерин провел совещание по безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в преддверии отопительного сезона. Это было сделано по поручению губернатора Алексея Дюмина. Дело в том, что с наступлением холодов в стране участились инциденты, связанные с нарушениями при эксплуатации газового оборудования.

В ходе совещания министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков обозначил ключевую проблему — собственники не пускают в квартиры сотрудников контролирующих организаций для проверки газового оборудования.

За отказ в допуске предусмотрен штраф в одну тысячу рублей. По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонида Ивченко, рассмотрено 290 таких дел. При этом штрафа за отказ управляющей компании для проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов не предусмотрено.

Валерий Шерин поручил министерству ЖКХ подготовить обращение в федеральные органы власти и Тульскую областную Думу для ужесточения ответственности за отказ в допуске.

«Фактически в каждой квартире находится опасное специализированное оборудование, которое требует должной эксплуатации. Недобросовестность даже одного жителя в этом вопросе недопустима, так как это может обернуться трагедией для многих людей», — подчеркнул Валерий Шерин.

Председатель регионального правительства призвал газораспределительные организации в течение двух месяцев провести обход домов, которые находятся в зоне риска. То есть тех, где жители на протяжении уже нескольких лет не допускают специалистов либо ведут асоциальный образ жизни. Это будет сделано вместе с сотрудниками МЧС и полицейскими.

Также Валерий Шерин поручил главам администраций сформировать список таких адресов, а комитету Тульской области по печати и массовым коммуникациям — провести масштабную информационную кампанию среди жителей по безопасности эксплуатации газового оборудования.